Ali Sabancı yanıtladı: Galatasaray'a başkan olacak mı?

Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:00

Güncelleme: 03.02.2025 - 12:00

İş insanı Murat Ülker, kişisel bloğunda iş dünyasının önemli isimleriyle röportajlarını yayınlamaya devam ediyor. Murat Ülker'in son konuğu, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı oldu.

GALATASARAY BAŞKANI OLMA NİYETİ VAR MI?

Murat Ülker'in "İyi bir Galatasaraylısın. Galatasaray'a Başkan olmaya niyetin var mı? Pegasus'un renkleri oradan mı?" sorusuna yanıt veren Sabancı, "Evet, sıkı bir Galatasaraylıyım ve bu kulübe olan sevgim her zaman özel bir yerde duruyor. Ancak Galatasaray başkanlığı gibi bir hedefim yok. Kulüp yönetimi, büyük bir sorumluluk ve çok ciddi bir mesai gerektiriyor. Şu an için enerjimi iş hayatıma ve diğer projelere odaklamış durumdayım. Tabii, bir Galatasaray taraftarı olarak kulübü her zaman desteklemek ve başarılarını görmek beni fazlasıyla mutlu ediyor. Pegasus'un renklerine gelirsek; Hayır! Biz Pegasus'u aldığımızda renkleri buydu. Ama muhteşem bir tesadüf değil mi?" ifadelerini kullandı.