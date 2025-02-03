Ali Sabancı yanıtladı: Galatasaray'a başkan olacak mı?
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, iş insanı Murat Ülker'e açıklamalarda bulundu. Ali Sabancı, Murat Ülker'in "Galatasaray'a Başkan olmaya niyetin var mı?" sorusuna yanıt verdi.
İş insanı Murat Ülker, kişisel bloğunda iş dünyasının önemli isimleriyle röportajlarını yayınlamaya devam ediyor. Murat Ülker'in son konuğu, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı oldu.
GALATASARAY BAŞKANI OLMA NİYETİ VAR MI?
Murat Ülker'in "İyi bir Galatasaraylısın. Galatasaray'a Başkan olmaya niyetin var mı? Pegasus'un renkleri oradan mı?" sorusuna yanıt veren Sabancı, "Evet, sıkı bir Galatasaraylıyım ve bu kulübe olan sevgim her zaman özel bir yerde duruyor. Ancak Galatasaray başkanlığı gibi bir hedefim yok. Kulüp yönetimi, büyük bir sorumluluk ve çok ciddi bir mesai gerektiriyor. Şu an için enerjimi iş hayatıma ve diğer projelere odaklamış durumdayım. Tabii, bir Galatasaray taraftarı olarak kulübü her zaman desteklemek ve başarılarını görmek beni fazlasıyla mutlu ediyor. Pegasus'un renklerine gelirsek; Hayır! Biz Pegasus'u aldığımızda renkleri buydu. Ama muhteşem bir tesadüf değil mi?" ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Galatasaray'da yollar ayrılıyor!
- Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
- Türkiye Kupası'nda 2. haftanın hakemleri belli oldu!
- Ali Sabancı'dan Galatasaray başkanlığı yanıtı!
- Tümer Metin'den Galatasaray maçı iddiası!
- Luka Doncic'i yollayan Dallas 43 sayı fark yedi!
- Napoli'den Saint-Maximin açıklaması!
- Lazio, Cagliari deplasmanında!
- İngiltere'de Londra derbisi heyecanı!
- Bugün hangi maçlar var?
En Çok Okunan Haberler
-
- 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç!
- 3 isim verdi, ‘sırtımızı döneceğiz’ dedi!
- Yeğen Öcalan’dan dikkat çeken açıklama!
- İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma!
- Son anda butona basmış, gardiyanları çağırmış
- Yavaş'tan 'önseçim' ve 'adaylık' yanıtı
- Yılın ilk enflasyon verileri belli oldu
- Uzun ve Enginyurt CHP’ye katıldı!
- Naci Görür'den flaş 'Ege Denizi' uyarısı!
- İmamoğlu'ndan flaş 'sandık' yanıtı