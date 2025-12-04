Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aliağa Futbol, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez gruplara kaldı

4.12.2025 11:13:00
AA
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Futbol, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Özbelsan Sivasspor'u eleyerek tarihinde ilk kez gruplara kalmayı başardı.

Bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puan toplayarak 3. sıraya yerleşen Aliağa Futbol, kupada da yoluna devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda İnegöl Kafkas Spor'u 2-1 yenen Aliağa Futbol, 2. eleme turunda Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 6-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

3. eleme turunda Serikspor'u da 4-3 mağlup eden İzmir temsilcisi, dün Sivas deplasmanında da kazanmayı bildi.

Özbelsan Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Aliağa Futbol, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda gruplara kalma başarısı gösterdi.

KURA ÇEKİMİ YARIN YAPILACAK

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

Kupada bugün sona erecek 4. tur maçlarının ardından gruplar yarın belli olacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.

#Aliağa #Sivasspor #TFF 2. Lig Kırmızı Grup

