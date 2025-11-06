4. Eleme Turu kura çekimi yapıldı... Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı.
Kura çekiminde 10 yeni ekibin yanı sıra 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takım yer aldı.
Tek maç eleme usulüne göre 2, 3 ve 4 Aralık'taki maçları kazanan 19 takım, adını grup aşamasına yazdıracak. Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor, gruplarda doğrudan mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor
Yalova FK 77-Gaziantep FK
Boluspor-Kahta 02
İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer
Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol
Muğlaspor-Sipay Bodrum FK
Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor
Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor
Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe
Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor
ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor
Fethiyespor-Bandırmaspor
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor
Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük