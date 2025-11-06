4. Eleme Turu kura çekimi yapıldı... Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekiminde 10 yeni ekibin yanı sıra 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takım yer aldı.

Tek maç eleme usulüne göre 2, 3 ve 4 Aralık'taki maçları kazanan 19 takım, adını grup aşamasına yazdıracak. Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor, gruplarda doğrudan mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor

Yalova FK 77-Gaziantep FK

Boluspor-Kahta 02

İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer

Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol

Muğlaspor-Sipay Bodrum FK

Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor

Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor

Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe

Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor

ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor

Fethiyespor-Bandırmaspor

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor

Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor

Sakaryaspor-Gençlerbirliği

Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967

Karacabey Belediyespor-Kocaelispor

Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor

Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük