Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Aliağa Petkimspor ile karşılaşacak. Mücadele saat 18:00'de başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor ile karşılaşacak.
ALİAĞA PETKİMSPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
ENKA Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
ALİAĞA PETKİMSPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Seride ilk maçı 102-72 kazanan Fenerbahçe Beko, galip gelmesi durumunda yarı finale yükselecek.
Aliağa Petkimspor'un kazanması halinde ise serinin üçüncü ve son maçı, Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.
Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Beşiktaş Emlakjet - Manisa Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
fenerbahçe beko haberleri Aliağa Petkimspor haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Menzil'in dokunulamayan 'tatilköy'ü!
- 'Bir Kürt atasözünün de dediği gibi...'
- 'Son bir haftada bir şey oldu'
- 'Dini simge'yi reddetti, şikayet edildi
- Katilin babası da tutuklandı!
- Yurtdışından gelen telefonlar için yeni karar
- Mardin gülleri ünlü şarkıcının fabrikasında işlenecek
- Erdoğan, Bakan'ını unuttu!
- UEFA'dan Süper Lig ekibine 1 yıl men cezası!
- Denizli Büyükşehir Belediyesi kafelerinde yeni dönem