Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Aliağa Petkimspor ile karşılaşacak. Mücadele saat 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:37
Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor ile karşılaşacak.

ALİAĞA PETKİMSPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

ENKA Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

ALİAĞA PETKİMSPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Seride ilk maçı 102-72 kazanan Fenerbahçe Beko, galip gelmesi durumunda yarı finale yükselecek.

Aliağa Petkimspor'un kazanması halinde ise serinin üçüncü ve son maçı, Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.

Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Beşiktaş Emlakjet - Manisa Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.


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