Aliağa Petkimspor Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetine kavuştu!
Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu dördüncü hafta maçında kendi evinde ağırladığı BAXI Manresa'yı 89-86 mağlup etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu dördüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İspanya'nın BAXI Manresa takımını 89-86 yendi.
Aliağa Petkimspor, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martin Horozov (Bulgaristan), Juozas Barkauskas (Litvanya)
Aliağa Petkimspor: Dotson 20, Russell 4, Williams 10, Tyree 14, Echenique 14, Van Beck 21, Troy Selim Şav, Yavuz Gültekin 6, Aldridge
BAXI Manresa: Jou 8, Alston 15, Hunt 23, Perez 3, Cate 4, Vescovi 5, Reyes 10, Steinbergs 10, Sagnia 3, Saint-Supery 5, Ibanez
1. Periyot: 20-29
Devre: 53-40
3. Periyot: 75-64
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