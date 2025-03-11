Antalyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:52

Güncelleme: 11.03.2025 - 17:52

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya geldi.

Sinan Boztepe, sohbet toplantısında "Bu buluşmaları sizinle sık sık yapıyoruz. Çünkü net bir yönetim anlayışımız var. Bugüne kadar istediği zaman bizi arayan hiçbir gazetecinin bize ulaşamaması söz konusu olmadı. Tüm sorulara içtenlikle yanıt veriyoruz. Bundan sonra da böyle olacak" dedi.

Boztepe, cuma günü Galatasaray ile oynayacakları maç için, "Biz bütün maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bunun rakiple hiç alakası yok. Bu arma nerede, hangi stadyumda mücadele ederse etsin, kazanmak için oynar." sözlerini sarf etti.

Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.