Aliağa Petkimspor, Yalovaspor Basketbol'u 28 farkla yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Yalovaspor Basketbol'u 93-65 yendi.

Aliağa Petkimspor, Yalovaspor Basketbol'u 28 farkla yendi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2025 - 15:37

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Aliağa Petkimspor, Yalovaspor Basketbol'u ağırladı.

ENKA Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 93-65 kazandı.

Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Kerem Yılmaz

Aliağa Petkimspor: Russell 2, Tyree 11, Yavuz Gültekin 17, Aldridge 8, Echenique 15, Dotson 12, Van Beck 12, Williams 2, Yiğit Gökay Kaba 2, Troy Selim Şav 4, Kılıçarslan Şenkahya 6, Anıl Osman Cevahir 2

Yalovaspor Basketbol: Mcconico 6, Johnson 2, Kadir Bayram 4, Karmpelj 19, Nichols 9, Hill, Boran Güler 1, Peterka 5, Akif Egemen Güven 5, Ege Özçelik 2, Sherfield 12

1. Periyot: 23-13

Devre: 59-22

3. Periyot: 87-44


Etiketler: #Aliağa Petkimspor #Yalovaspor Basketbol #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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