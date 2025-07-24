All-Star maçına çıkmadı: Lionel Messi cezayla karşı karşıya!

MLS'te 2025 All-Star maçı 4 gole sahne oldu. MLS forması giyen isimlerin oluşturduğu takım, Meksika Ligi oyuncularının bir araya geldiği Liga MX All-Stars takımını 3-1 yendi.

MLS All-Star takımının gollerini Sam Surridge, Tai Baribo ve Brian White kaydetti. Meksika All-Star takımının tek golü ise Gilberto Mora'dan geldi.

Inter Miami'den Lionel Messi ve Jordi Alba, bu sabaha karşı oynanan maçta forma giymezken lig yönetimi, cezayla ilgili ilk olarak kulüple görüşeceklerini açıklamıştı.

Guardian'da yer alan habere göre Lionel Messi'nin lig kurallarını ihlal etmesinden dolayı 1 maç ceza alması bekleniyor. Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezonki maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Daha önce Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'de forma giydiği dönemde All-Star maçında oynamamış ve 1 maçlık ceza verilmişti.