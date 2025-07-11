Allan Saint-Maximin'den bir açıklama daha! 'Gerçek ortaya çıkacak'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından, "Asla bir yalancıyla tartışma. Kendi yalanlarına inandıkları için kazanamazsın. Gerçek ortaya çıkacak" diye bir paylaşım yaptı.

Maximin, bu paylaşımına sarı-lacivert kalp ile birlikte kum saati emojisi de ekledi.

DOPİNG AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de oynadığı dönemle ilgili doping iddiasını ortaya atmıştı.

Maximin, o dönem şu sözleri kullanmıştı:

"Orada bana doping yaptırmaya çalıştılar, size bunun ne kadar ciddi olduğunu anlatmak için söylüyorum. Ve bunlar, insanların bilmediği şeyler, benim konuşmadığım ya da sizin konuşmadığınız şeyler, çünkü size de tehditler savruluyor. Size açıkça söylüyorlar, konuşursanız size şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ve kaçınılmaz olarak bir noktaya geliyorsun, bazı şeyleri yaşıyorsun, bazı şeylerle karşı karşıya kalıyorsun ve diyorsun ki, bu futbolun ötesinde bir şey."

"Sonunda, bazı görüşmeler yaptık, ilgili kişilerin de talimatlar aldığını öğrendik, sonra aslında artık bilmiyorsun, ne olduğunu bilmiyorsun. Her şey bulanıklaşıyor. Aslında bulanıklaşır, ama sen "Gerçekten kasten mi yaptı? Bu normal mi?" dersin. Kendini bir şeyler enjekte etmeye çalışanların arasında bulursun. Kendini çılgın şeylerin içinde bulursun, ben orada çılgın şeyler yaşadım. Ve bunlar elbette insanların bilmediği şeyler, bunlar beni elbette çok etkiledi ve dediğim gibi, tüm bu spor dışı şeyler, dışarıda olan tüm bu şeyler, ailemi de etkiledi, açıkçası bunlar sağlıksız şeyler, böyle iyi koşullarda oynayamazsın."

DAHA SONRA YENİ AÇIKLAMA

Maximin, bu açıklamalarının ardından daha sonra sosyal medya hesabından, "Twitter'da her türlü yorum yapıldığını görüyorum, bu yüzden söylediklerimi netleştirmek istiyorum. Kulüp çevresinde her şeye hazır olan insanlardan bahsediyordum. Hasta olduğumda bana neredeyse doping olarak kabul edilen bir tedaviye yöneltildi. Bu doktor ekibinin bunu hangi amaçla yaptığını bilmiyorum" açıklaması yapmıştı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Maximin'in bu açıklamasının ardından resmi siteden şu açıklamayı yapmıştı:

"2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin'in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik.

Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."