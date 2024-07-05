Yayınlanma: 05.07.2024 - 00:06

Güncelleme: 05.07.2024 - 00:06

Bu sezon LaLiga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve Supercopa’da toplam 45 maçta forma giyen Mario Hermoso, 3.840 dakika süre aldı. Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid formasıyla 9 maçta süre alan oyuncu 1 gol 1 asistlik katkı verdi. Peki, Mario Hermoso kimdir? Mario Hermoso kaç yaşında, nereli? Mario Hermoso hangi takımlarda oynadı?

MARİO HERMOSO KİMDİR?

Mario Hermoso 18 Haziran 1995 yılında Madrid’de dünyaya geldi. Stoper ve sol bek olarak görev yapan oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro’dur.

Atletico Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona eren oyuncu serbest kaldı. Etkili sol ayağı ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken oyuncu geçtiğimiz sezon La Liga formasıyla 45 maçta süre aldı.

Altyapı kariyerine 2002 yılında E. F. Concepción takımında başlayan İspanyol oyuncu 2012-2013 sezonunda Real Madrid U17 takımına Transfer oldu. Real Madrid U18, U19 formalarını giyen oyuncu başarılı performansının ardından 2015 yılında Real Madrid C takımına yükseldi.

2015-2016 sezonunda Real Valladolid’in yolunu tutan oyuncu 2019 yılında 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Espanyol’dan Atletico madrid’e transfer oldu.

La Liga’da toplam 185 maçta forma giyen Mario Hermoso 10 gol ve 5 asistlik katkı verdi.