Yayınlanma: 04.07.2024 - 17:31

Güncelleme: 04.07.2024 - 17:31

Geride kalan sezonda ligi üçüncü sırada bitiren Trabzonspor, kadrosuna birçok yıldız ismi kattı. Fırtına son olarak Tim-Jabol Folcarelli'yi transfer etmek istiyor. Peki, Tim-Jabol Folcarelli kimdir? Trabzonspor'un istediği Tim-Jabol Folcarelli kaç yaşında, nereli?

TIM-JABOL FOLCARELLI KİMDİR?

Fransa'da 6 Aralık 1999'da dünyaya gelen Martinik asıllı Tim Jabol-Folcarelli, orta saha, ön libero ve stoper olarak forma giyebiliyor.

1,87 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, PSG altyaapısında oynadıktan sonra Fransa'nın Mulhouse takımında profesyonel kariyerine başladı. 2018'te Neuweg'e imza atan Folcarelli, 2019'da Rennes'in B takımına katıldı. 1 sezon sonra buradan ayrıldıktan sonra 6 ay kulüpsüz kaldı ve 2021'in Ocak ayında bugün 4. Lig'de mücadele eden Le Puy Foot'a imza attı. Burada gösterdiği performans sonrasında bu sezonun başında 2. Lig'de mücadele eden Ajaccio'ya transfer oldu.

24 yaşındaki futbolcunun takımıyla sözleşmesi 2026'ya kadar devam ederken güncel piyasa değeri ise 1.5 Milyon Euro olarak gösteriliyor.