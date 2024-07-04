Arthur Cabral kimdir? Beşiktaş'ın istediği Arthur Cabral kaç yaşında, nereli?
Geride kalan sezonda beklenen performansı veremeyen Beşiktaş, transfer döneminin açılmasıyla kadrosuna yıldız isimleri katıyor. Son olarak Kartal, Arthur Cabral'ı istiyor. Peki, Arthur Cabral kimdir? Beşiktaş'ın istediği Arthur Cabral kaç yaşında, nereli?
Kadrosuna sezonun ilk transferi olarak Rafa Silva'yı katan Beşiktaş, Arthur Cabral'ı da transfer etmek istiyor. Peki, Arthur Cabral kimdir? Beşiktaş'ın istediği Arthur Cabral kaç yaşında, nereli?
ARTHUR CABRAL KİMDİR?
Arthur Cabral 25 Nisan 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Profesyonel kariyerine 2015 yılında Ceará kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Palmeiras, Basel, Basel, Fiorentina kulüplerinde oynadı.
Brezilyalı profesyonel futbolcu. Primeira Liga ekiplerinden Benfica forması giymektedir.
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