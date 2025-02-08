Allan Saint-Maximin'den dikkat çeken paylaşım

Yayınlanma: 08.02.2025 - 20:48

Güncelleme: 08.02.2025 - 20:48

Napoli'ye kiralık olarak transferi iptal olan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fransız futbolcu, yaptığı paylaşımda "Neden birilerinin seni incitmeye devam ettiğini sorma. Neden onlara izin verdiğini sor.Artık bitti, aklımda tek bir hedef var." ifadelerini kullanırken cümlenin sonuna sarı-lacivert kalpler koydu.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda ise "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Allan Saint-Maximin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 24 maça çıktı ve 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.