Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçeli taraftarlara büyük övgü: 'Ambiyans sıradışı'

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında kendi sahasında Lugano'yu konuk edecek Fenerbahçe'de Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin, maç öncesi konuştu. Saint-Maximin, "Ben, taraftar için de oynayan bir oyuncuyum. Onların hissi bize geçiyor. Şu andaki ambiyans sıradışı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 19:46
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçeli taraftarlara büyük övgü: 'Ambiyans sıradışı'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, Lugano maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Maximin yaptığı açıklamada, "Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Buraya gelmek için çok istekliydim. Tabii ki yapmak istediklerim var burada. Kendi yeteneklerimi yansıtmak istiyorum. Çok müthiş bir taraftar grubu var. Onlarla oynamak inanılmaz olacak" dedi.

"AMBİYANS SIRADIŞI"

Başarılı oyuncu ayrıca, "Taraftarların tutkusu gerçekten inanılmaz. Ben, taraftar için de oynayan bir oyuncuyum. Onların hissi bize geçiyor. Şu andaki ambiyans sıradışı. Newcastle'da da aynı şekilde güçlü bir kitle vardı. Ama bugün gördüğüm sıradışı. Biletler günler öncesinden tükendi. Onlara teşekkür ediyorum. Beni iyi karşıladılar. Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.


Allan Saint-Maximin haberleri fenerbahçe haberleri Lugano haberleri taraftar haberleri

İlgili Haberler

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Lugano

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Lugano
Bright Osayi-Samuel'den yeni sözleşme yanıtı: 'Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğum için...'

Bright Osayi-Samuel'den yeni sözleşme yanıtı: 'Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğum için...'
Lugano'dan Fenerbahçe açıklaması: 'İstanbul'a tatil için gelmedik'

Lugano'dan Fenerbahçe açıklaması: 'İstanbul'a tatil için gelmedik'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler