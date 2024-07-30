Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçeli taraftarlara büyük övgü: 'Ambiyans sıradışı'
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında kendi sahasında Lugano'yu konuk edecek Fenerbahçe'de Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin, maç öncesi konuştu. Saint-Maximin, "Ben, taraftar için de oynayan bir oyuncuyum. Onların hissi bize geçiyor. Şu andaki ambiyans sıradışı" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, Lugano maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Maximin yaptığı açıklamada, "Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Buraya gelmek için çok istekliydim. Tabii ki yapmak istediklerim var burada. Kendi yeteneklerimi yansıtmak istiyorum. Çok müthiş bir taraftar grubu var. Onlarla oynamak inanılmaz olacak" dedi.
"AMBİYANS SIRADIŞI"
Başarılı oyuncu ayrıca, "Taraftarların tutkusu gerçekten inanılmaz. Ben, taraftar için de oynayan bir oyuncuyum. Onların hissi bize geçiyor. Şu andaki ambiyans sıradışı. Newcastle'da da aynı şekilde güçlü bir kitle vardı. Ama bugün gördüğüm sıradışı. Biletler günler öncesinden tükendi. Onlara teşekkür ediyorum. Beni iyi karşıladılar. Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
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