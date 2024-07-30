Fenerbahçe turu galibiyetle aldı!: Fenerbahçe 2-1 Lugano

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında kendi evinde ağırladığı Lugano'yu 2-1 mağlup ederek toplamda 6-4'lük skor ile bir üst tura yükseldi. Sarı-lacivertli takımın gollerini Edin Dzeko ile Sebastian Szymanski kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 18:55
Fenerbahçe turu galibiyetle aldı!: Fenerbahçe 2-1 Lugano
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Lugano maçın 7. dakikasında Belhadj Mahmoud ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun 59. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Sarı-lacivertli takım 90+3. dakikada Szymanski'nin golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ RAKİBİ LİLLE

İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Bir üst tura çıkmayı başaran Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımıyla karşı karşıya gelecek. 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş ise 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.


fenerbahçe haberleri Lugano haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Bright Osayi-Samuel'den yeni sözleşme yanıtı: 'Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğum için...'

Bright Osayi-Samuel'den yeni sözleşme yanıtı: 'Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğum için...'
Lugano'dan Fenerbahçe açıklaması: 'İstanbul'a tatil için gelmedik'

Lugano'dan Fenerbahçe açıklaması: 'İstanbul'a tatil için gelmedik'
Transferde Fenerbahçe'ye rakip!

Transferde Fenerbahçe'ye rakip!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler