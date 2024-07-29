Bright Osayi-Samuel'den yeni sözleşme yanıtı: 'Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğum için...'

Yayınlanma: 29.07.2024 - 21:16

Güncelleme: 29.07.2024 - 21:16

Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Lugano maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Takımda harika bir atmosfer olduğunu söyleyen Nijeryalı yıldız, "Takımdaki herkesin arası çok iyi. Djiku ve Jayden en yakın arkadaşlarımdan ikisi. Gerçekten yakınız ve bu yakınlığı sahaya yansıtıp fark yaratmak istiyoruz. Şu anda en iyi hocayla çalışıyorum. Geldiğim zaman kanat oynuyordum ancak şu an bek oynuyorum. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olma hayalim sürüyor. Taraftarlarımızın sevgisini sokaklarda görüyorum, bazen biraz fazla oluyor. Onların bu tutkusunu çok seviyorum, tribünde ismimi duymak bana öz güven veriyor. Ben de onlara sahada karşılık vermek istiyorum" dedi.

"MOURINHO KORKUTUCU AMA..."

"Bu sezon bazı maçlarda kanat bek oynayabilirsin gibi görünüyor. Ne düşünüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Osayi-Samuel, "Benim için çok fark etmeyecek. Benim işim hem defans hem de atak yapmak. Jesus zamanında zaten o sistemde oynamıştım. Yeni bir hocamız var ve ondan yeni şeyler öğreniyorum. Mourinho korkutucu ama aynı zamanda hoş bir isim. Onunla çalışmak büyük bir onur. Oyuncuların geçmişini öğrenmek istiyor ve oyunculara öz güven aşılıyor. Bu sezon ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Gol ve asist sayılarımı artırmam gerektiğini düşünüyorum. Bu formasyon benim için iyi. Tadic ve İrfan ile oynamayı seviyorum çünkü onlarla oynarken arkaya sarkma şansım artıyor" cevabını verdi.

YENİ SÖZLEŞME YANITI

Son olarak yeni sözleşme hakkında açıklamalarda bulunan Osayi-Samuel, "Sözleşme işleriyle babam ilgileniyor, ben futboluma odaklanıyorum. Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğum için gurur duyuyorum. Çıkan haberler beni etkilemiyor, onları okumuyorum. Ben konsol oyunumu oynamaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.