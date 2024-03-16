Allegri'den Kenan Yıldız sözleri: 'Daha az oynadı ama...'

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Teknik Direktör Massimialiano Allegri, Kenan Yıldız için, "Sakin bir şekilde ve baskı olmadan gelişmesine izin verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 17:22
Allegri'den Kenan Yıldız sözleri: 'Daha az oynadı ama...'
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Juventus Teknik Direktörü Massimialiano Allegri, ligde Genoa ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, milli futbolcu Kenan Yıldız için gelen sorunun ardından, "Son zamanlarda daha az oynadı ama harika özellikleri var. Sakin br şekilde ve baskı olmadan gelişmesine izin verilmeli" dedi.

MİLLİ TAKIM DAVETİ ALDI

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus'ta 20 maçta süre buldu. Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşadı. Genç futbolcu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından Macaristan ve Avusturya ile oynanacak maçların aday kadrosuna da çağrıldı.


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