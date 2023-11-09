Alman basını Bayern Münih - Galatasaray maçını yazdı: 'Bayern, Münih'te deplasmanda oynadı'

Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:26

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:26

Galatasaray’ın Bayern Münih'de deplasmanda 2-1 kaybettiği karşılaşmayı Alman basını manşetlerine taşıdı.

Bayern Münih - Galatasaray maçının Almanya’daki manşetleri şu şekilde:

"BAYERN, MÜNİH’TE DEPLASMANDA OYNADI"



BİLD: "Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden olan Bild, Galatasaray maçı için şu ifadeleri kullandı; Milli takımın başında olan Nagelsmann’ın tribünden izlediği maçta Bayern kazandı. Bayern Münih'te mega seri devam ediyor, ancak mega endişeler var."

"Tuchel'in takımı Türklere karşı oynadı. Yaklaşık 20,000 Gala taraftarının (stadyumda 75,000 kişi vardı) tezahüratlarıyla desteklediği konuk ekip gerçekten iyi oynadı. Gol bile attılar ama ofsayt nedeniyle iptal edildi. Başlama vuruşundan önce bile Tuchel bir "deplasman maçından" bahsetti."

"TUCHEL VE BAYERN’İ KANE KURTARDI"



"Galatasaray da gerçekten çok tehlikeli yarattı. Devre arasından önce Neuer, Icardi’nin şutu için dünya çapında bir kurtarış yaptı. Daha sonra Torreira gol attı. Fakat golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Tuchel gözle görülür şekilde sinirlendi. Birkaç kez el salladı, arkasını döndü ve yedek kulübesine doğru yürüdü."

"Kane maçın bitimine kısa bir süre kala iki gol attı ve Tuchel'i ile Bayern'i kurtardı. Galatasaray uzatma dakikalarında skoru eşitledi. Ancak Jamal Musiala hakkında endişeler var. Orta saha oyuncusu ceza sahasındaki bir aksiyon sırasında sol arka uyluğunu tuttu. Musiala oyundan çıkmak zorunda İlk şüphe: kas lifinde yırtık. Ne kadar acı!"

"KANE'İN ÇİFTE GOLÜ KURTARDI!"

SPORT1: "FC Bayern, Galatasaray İstanbul karşısında uzun süre zorlandı ama sonunda golcüsü Harry Kane'e sırtını dayadı. Münih ekibi mega seriyi geliştirmeye devam ediyor."

SPOX: "Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna planlanandan önce yükseldi. Harry Kane, Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik galibiyette iki gol attı. İstanbul'daki ilk maçta olduğu gibi (3:1) Galatasaray maça cesur ve agresif bir şekilde çıktı ancak bu kez Bayern maçın başından itibaren kararlıydı. Galatasaray kendisinden beklenen rahatsız edici oyunu ortaya koydu, mücadelede şiddetliydi ve her fırsatta saldırdı. Ancak uluslararası sahneye geri dönüş yapan kaleci Manuel Neuer, ilk maçta 2. kaleci Sven Ulreich kadar zorlanmadı."