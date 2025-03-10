Alman basını duyurdu: Arda Güler'e 2 kulüp talip!
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler ile 2 Alman kulübün ilgilendiği öne sürüldü.
Real Madrid'de süre almakta zorlanan Arda Güler'in takımıyla bağları kopma noktasına geldi.
Alman basınında yer alan habere göre; Arda Güler ayrılık ihtimalini değerlendirmeye aldı. Arda Güler'in Almanya'ya transferi mümkün olabilir.
2 ALMAN KULÜP İLGİLENİYOR
Genç milli yıldızla Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt'un ilgilendiği iddia ediliyor. Bayer Leverkusen, yıldız oyuncusu Wirtz'in ayrılığı durumunda boşluğu Arda ile doldurmak isteyebilir.
Leverkusen'in kiralama seçeneğini değerlendirmeceği ve sadece bonservisle transfere sıcak baktığı iddia edildi.
Bu sezon 29 maçta toplam 1081 dakika süre alabilen Arda Güler, Real Madrid'e 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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