Alman basını duyurdu: Arda Güler'e 2 kulüp talip!

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler ile 2 Alman kulübün ilgilendiği öne sürüldü.

Alman basını duyurdu: Arda Güler'e 2 kulüp talip!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 20:17

Real Madrid'de süre almakta zorlanan Arda Güler'in takımıyla bağları kopma noktasına geldi. 

Alman basınında yer alan habere göre; Arda Güler ayrılık ihtimalini değerlendirmeye aldı. Arda Güler'in Almanya'ya transferi mümkün olabilir.

2 ALMAN KULÜP İLGİLENİYOR 

Genç milli yıldızla Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt'un ilgilendiği iddia ediliyor. Bayer Leverkusen, yıldız oyuncusu Wirtz'in ayrılığı durumunda boşluğu Arda ile doldurmak isteyebilir. 

Leverkusen'in kiralama seçeneğini değerlendirmeceği ve sadece bonservisle transfere sıcak baktığı iddia edildi. 

Bu sezon 29 maçta toplam 1081 dakika süre alabilen Arda Güler, Real Madrid'e 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. 


Etiketler: #arda güler #real madrid #eintracht frankfurt #Bayer Leverkusen

İlgili Haberler

Piatek'ten Real Madrid itirafı!

Piatek'ten Real Madrid itirafı!
Real Madrid kendi evinde yıldızları ile güldü!

Real Madrid kendi evinde yıldızları ile güldü!
Arda Güler'e yeni umut olabilir... Real Madrid'den flaş Ancelotti kararı!

Arda Güler'e yeni umut olabilir... Real Madrid'den flaş Ancelotti kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler