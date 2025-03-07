Arda Güler'e yeni umut olabilir... Real Madrid'den flaş Ancelotti kararı!
Real Madrid'in, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olunmaması halinde teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıracağı iddia edildi.
Real Madrid'de Arda Güler'in geleceği gizemini koruyor. Ancelotti'nin oldukça az süre verdiği milli futbolcuyu umutlandıracak bir gelişme yaşanabilir.
The Athletic'te yer alan habere göre Real Madrid, Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso'yu yeni hoca olarak seçti.
Ancelotti ile yolları ayırması gündemde olan Real Madrid'in Alonso ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
İtalyan çalıştırıcının da bu görüşmeden haberi olduğu ancak Real Madrid'de devam etmek istediği belirtildi.
Ancelotti'nin Real Madrid'de devam etmesini sağlayacak tek formülün ise La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde gelecek şampiyonluk olduğu vurgulandı.
ARDA GÜLER'E UMUT IŞIĞI OLABİLİR
Şampiyonlukların gelmemesi durumunda Ancelotti ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu ayrılık ve Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesi ise Arda Güler için yeni bir umut ışığı olabilir.
Geçen sezonun başında Xabi Alonso, Arda Güler'i kiralık olarak Bayer Leverkusen'e istemiş ancak Real Madrid'den onay çıkmamıştı.
Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesi milli futbolcunun Real Madrid'de daha fazla süre almasını sağlayabilir.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 29 maça çıktı.
20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1.082 dakika sahada kalırken 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
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