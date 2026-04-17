Alman basını duyurdu: Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Sacha Boey için Almanya'dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Bild'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekin sözleşmesinde yer alan 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY MEMNUN

Sezon sonunda kadro planlamasını şekillendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın, performansından memnun olduğu Boey'i yeniden renklerine bağlamak istediği ve bu doğrultuda gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

13 MAÇTA 2 GOL

Bu sezon Galatasaray forması ile 13 maça çıkan Boey, 2 gol kaydetti.