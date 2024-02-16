Alman ekibi açıkladı: Sacha Boey'dan kötü haber
Bayern Münih, Sacha Boey'un sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Bayern Münih'e, devre arasında kadrosuna kattığı Sacha Boey'dan kötü haber geldi.
Alman ekibi, Sacha Boey'un sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
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109 DAKİKA SÜRE ALDI
Bayern Münih'e devre arası transfer döneminde Galatasaray'da transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 2 maçta 109 dakika süre aldı.
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