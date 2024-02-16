Alman ekibi açıkladı: Sacha Boey'dan kötü haber

Bayern Münih, Sacha Boey'un sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:15
Alman ekibi açıkladı: Sacha Boey'dan kötü haber
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Bayern Münih'e, devre arasında kadrosuna kattığı Sacha Boey'dan kötü haber geldi.

Alman ekibi, Sacha Boey'un sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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109 DAKİKA SÜRE ALDI

Bayern Münih'e devre arası transfer döneminde Galatasaray'da transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 2 maçta 109 dakika süre aldı.


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