Galatasaraylı Derrick Köhn'ün gözlemci raporu ortaya çıktı: 'Sacha Boey'un sol ayaklısı'

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:17

Güncelleme: 09.02.2024 - 17:14

Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna son kattığı isim Derrick Köhn, İstanbul’a geldi. Oyuncu için verilen gözlemci raporunda ise 'Sacha Boey’un sol bek versiyonu' benzetmesinin yapıldığı öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılıların, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96’dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki sol bek konusunda gözlemci ekibinin raporu ortaya çıktı.

"SACHA BOEY'UN SOL AYAKLISI"

Hazırlanan raporda Gana asıllı Alman futbolcu için Bayern Münih’e 30 milyon Euro'ya satılan Sacha Boey’un sol ayaklısı ifadesinin kullanıldığı öğrenildi. Köhn Bundesliga ve Serie A’dan birçok teklif almasına rağmen tercihini Galatasaray’dan yana kullandığı bildirildi.

Diğer taraftan Bayern Münih döneminde de Köhn için 'Yeni Alaba' yorumlarının yapıldığı kaydedildi. İddiaya göre Galatasaraylı yetkililer, oyuncunun gelecek dönemde Boey gibi kulübe iyi paralar kazandırabileceğine dikkat çektiler.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp transferin rakamlarını da açıklarken şu ifadeler kullanıldı:

"Hannover’e 3 milyon 350 bin euro transfer bedeli ile 300 bin euro şarta bağlı bonus ödenecektir. Oyuncuya ise bu sezon 300 bin, 2024-25 sezonu için 450 bin, 2025-26 sezonu için 500 bin euro sezonluk ücret ile bir kez 50 bin euro imza ücreti verilecektir."