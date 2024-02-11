Galatasaray'dan transfer edilmişti: Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü Thomas Tuchel, Bayer Leverkusen maçının ardından konuştu. Galatasaray'dan transfer edilen Fransız futbolcu Sacha Boey'e ilişkin soruya yanıt veren Tuchel, "Tella ve Frimpong'un hızını kesmek için Sacha Boey'i solda oynattık. Savunmamız ilk golde adeta uyuyordu" dedi.
Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, 3-0 kaybettikleri Bayer Leverkusen maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Sacha Boey ile ilgili konuşan Tuchel, "Tella ve Frimpong'un hızını kesmek için Sacha Boey'i solda oynattık. Savunmamız ilk golde adeta uyuyordu. Çok ucuz gol yedik" dedi.
"EVE ELİMİZ BOŞ DÖNÜYORUZ"
Sözlerine devam eden Alman teknik direktör, "Oyuna yönelik taktiksel yaklaşımın sorumluluğunu üstleniyorum ve bugün suçu benim üstlenmem gerektiğini söylemeye gerek de yok. Hazırlık yapmak için tam bir haftamız vardı ve benim işim fikirler bulmak ve oyuncularımı bu yaklaşıma ikna etmek. Ne yazık ki bugün pek başarılı olamadım, koçluk kariyerimde bu ne ilk ne de son olacak. Bir hafta boyunca iyi hazırlandık ve kendimizden çok şey bekledik ama sonuçta eve elimiz boş dönüyoruz'' diye konuştu.
Tuchel ayrıca, "Hangi maç olursa olsun havlu atmayacağız. Bizim için fark değişti ama yaklaşım değişmeyecek. Devam etmeliyiz, daha iyi olmalı ve hayatta kalmalıyız'' ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha ilk seçimde sattılar'
- Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu
- 'Bize özür borçlular'
- Kredi kartı kısıtlamaları neler olacak?
- Devlet tesisi soyuldu: 133 ton tavuk çaldılar
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!
- ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı
- Füruzan hayatını kaybetti
- 'Tek kelimeyle ittifaka ihanet'
- Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi