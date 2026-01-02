Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alman ekibine önerildi iddiası... Bayern Münih'ten Victor Osimhen kararı!

Alman ekibine önerildi iddiası... Bayern Münih'ten Victor Osimhen kararı!

2.01.2026 17:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Alman ekibine önerildi iddiası... Bayern Münih'ten Victor Osimhen kararı!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı golcünün, Bayern Münih'e önerildiği ve Alman devinin bu öneriye hemen cevap verdiği aktarıldı.

Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon Euro ödeyerek Napoli'den bonservisini aldığı Victor Osimhen için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Nijeryalı golcünün adı Bayern Münih'le anılıyor.

Tz Münih'te yer alan habere göre, Victor Osimhen, İngiliz bir menajer tarafından Bayern Münih'e önerildi. Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, İngiliz menajere Bayern Münih'in şu anda Osimhen'e ihtiyacı olmadığını açıkça belirtti. Alman devinin Kane'in sezon sonunda ayrılmak istemesi durumunda Osimhen'i gündemine alabileceği ifade edildi.

Osimhen, Galatasaray formasıyla toplam 57 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 49 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi. Sarı-kırmızılılarla 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Osimhen'in piyasa değeri 75 milyon Euro.

İlgili Konular: #galatasaray #Bayern Münih #victor osimhen

İlgili Haberler

Galatasaray, Gökmen Özdenak'ı uğurladı
Galatasaray, Gökmen Özdenak'ı uğurladı Galatasaray'da kulübün efsane isimlerinden Gökmen Özdenak için RAMS Park'ta cenaze töreni düzenlendi.
Erden Timur ve Metehan Baltacı... Galatasaray'dan Silivri'ye ziyaret!
Erden Timur ve Metehan Baltacı... Galatasaray'dan Silivri'ye ziyaret! Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'un Silivri Cezaevi'ne giderek Erden Timur ile Metehan Baltacı'yı ziyaret ettiği öğrenildi.
Yeni takımına imzayı attı... Galatasaray'a transferde kötü haber!
Yeni takımına imzayı attı... Galatasaray'a transferde kötü haber! Bundesliga 2 takımlarından Holstein Kiel, Umut Tohumcu’yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Genç futbolcu, Galatasaray’ın da ara transfer için gündemine gelmişti.