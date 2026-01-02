Alman ekibine önerildi iddiası... Bayern Münih'ten Victor Osimhen kararı!

Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon Euro ödeyerek Napoli'den bonservisini aldığı Victor Osimhen için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Nijeryalı golcünün adı Bayern Münih'le anılıyor.

Tz Münih'te yer alan habere göre, Victor Osimhen, İngiliz bir menajer tarafından Bayern Münih'e önerildi. Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, İngiliz menajere Bayern Münih'in şu anda Osimhen'e ihtiyacı olmadığını açıkça belirtti. Alman devinin Kane'in sezon sonunda ayrılmak istemesi durumunda Osimhen'i gündemine alabileceği ifade edildi.

Osimhen, Galatasaray formasıyla toplam 57 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 49 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi. Sarı-kırmızılılarla 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Osimhen'in piyasa değeri 75 milyon Euro.