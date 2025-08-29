Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.08.2025 10:57:00
Güncellenme:
Alman futbol efsanesiden Nagelsmann'a Sane eleştirisi: 'Eğer mesele ligin seviyesi ise...'

Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Leroy Sane'yi kadroya almama kararını eleştirdi.

Almanya Milli Takımı'nda kadro seçimleri tartışma yaratmaya devam ediyor.

Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın, yıldız oyuncu Leroy Sane'yi son milli takım kadrosuna dahil etmemesi, tepkilere neden oldu. Eleştirilerin en dikkat çekeni ise Almanya futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus'tan geldi.

"BU KARARI ANLAYAMIYORUM"

Alman basınından BILD'e konuşan Matthaus, Nagelsmann'ın kararını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Leroy Sane'nin kadroya alınmamasını anlayamıyorum. Eğer mesele ligin seviyesi ise, o zaman Bundesliga'nın alt sıralarındaki oyuncular için de aynı şeyi söylemek mümkün. Onlar da bu seviyede değiller ve ayrıca uluslararası maçlarda oynamıyorlar."

"GALATASARAY'DA BASKI ALTINDA, KENDİNİ KANITLIYOR"

Sane'nin Galatasaray'da kısa sürede fark yaratmaya başladığını belirten Matthaus, oyuncunun uluslararası seviyeye geri dönmesi gerektiğini savundu:

"Sane, Galatasaray'da baskı altında, kendini kanıtlamak zorunda. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Kısa bir alışma döneminden sonra bir gol attı ve bir asist yaptı. Ben olsam onu kadroya alır, güven verirdim ve Türkiye'deki gelişimini daha uzun vadede izlerdim."

NAGELSMANN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Julian Nagelsmann cephesinden eleştirilere bir açıklama gelmezken, Sane'nin gelecekteki kadro seçimlerinde nasıl bir konumda yer alacağı merak konusu.

Özellikle Galatasaray'da göstereceği performans, bu kararları doğrudan etkileyebilir.

