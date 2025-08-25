Leroy Sane'den transfer itirafı: 'Geçen sene onlara karşı oynarken...'

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, 1 gol 1 asist yaparak deplasmanda Kayserispor'a karşı aldıkları 4-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın iyi bir seri yakaladığını dile getiren Sane, "Çok iyi bir his, mutluyum burada olduğum için. Hızlı bir başlangıç yaptık ve 3 galibiyet aldık. Lig devam ediyor. İlk golümü de attım, mutluyum. Şimdi devam etmek istiyoruz. Mutlu bir şekilde önümüzdeki maçlara hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR MEYDAN OKUMA İSTEDİM"

Galatasaray'a geliş sürecine de değinen Alman oyuncu, "Galatasaray beni çok istedi. Yeni bir ülkeye gelmeyi, yeni bir meydan okumayı ben de istedim. Geçen sene onlara karşı oynarken ne kadar büyük bir takım olduklarını biliyordum. Takıma yardımcı olmak ve birçok kupayı müzemize götürmek istiyorum" dedi.

Takım arkadaşlarını da öven Sane, "Güçlü bir takımız. Victor ilk 90 dakikasını oynadı ve golünü attı. Mauro da dönüyor. İki çok iyi santrforumuz var, inanılmaz kaliteli ve deneyimliler. Gole açlar, bu da takım için çok güzel. Ritim kazanmamız gerekiyor ve mükemmeli arıyoruz. Şampiyonlar Ligi de var. Takımları mağlup edip alabileceğimiz maksimum puanı almamız gerekiyor" sözleriyle değerlendirmelerini tamamladı.