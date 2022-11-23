Alman futbolcu İlkay Gündoğan: 'İşleri Japonya için kolaylaştırdık'

23 Kasım 2022 Çarşamba, 19:50

Almanya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden İlkay Gündoğan, Japonya'ya karşı 2-1 kaybettikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Manchester City''li yıldız, "Japonya için işleri çok kolaylaştırdık. Özellikle ikinci gol, bir Dünya Kupası'nda daha basit bir gol atılıp atılmadığını bilmiyorum. Dünya Kupası'ndayız, böyle olmamalı" dedi.

"TOPU ÇOK KOLAY KAYBETTİK"

"Sanırım oyuna olabildiğince hakim olduk" diyen İlkay Gündoğan, "Neuer, bizi ikinci yarıda bir kez kurtardı. Ön tarafta inanılmaz fırsatlarımız oldu, ikinci golü atamadık. Topa sahip olma konusunda güvensizlik vardı. Uzun toplara çok güvendik. Kimsenin topu önüne almak istemediği hissedildi. Topu çok sık ve kolay kaybettik" sözlerini kullandı.