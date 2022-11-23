Almanya'dan Dünya Kupası'ndaki 'One Love' protestosu için açıklama
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Futbol Takımı, 'One Love' pazubendinin cezalandırılması konusunda FIFA'yı protesto etti. Almanya Futbol Federasyonu protesto için açıklamada bulundu.
Almanya Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçta takım pozlarının verildiği esnada FIFA'yı protesto etti. Tüm oyuncular protesto için ellerini yüzlerine götürdü.
Bu gelişmenin ardından Almanya Futbol Federasyonu'ndan protestonun nedeni için açıklama geldi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Milli takımda koyduğumuz değerleri korumak, çeşitlilik ve karşılıklı saygı için kaptanımızın kol bandını (One Love) kullanmasını istedik. Diğer uluslarla birlikte sesimizin duyulmasını istedik. Siyasi bir açıklama değildi. İnsan hakları tartışılacak bir olgu değildir. Bu mesaj bizim için çok önemli. Kol bandını kullanmayı yasaklamak, vereceğimiz mesajın reddedilmesi ile aynı şeydir"
NE OLMUŞTU?
Dünya Kupası öncesi Almanya'nın da dahil olduğu bazı ülkeler LGBTİ+ haklarına destek olmak amacıyla kaptanların "One Love" pazubendini takacağını açıklamış ancak FIFA bunu kabul etmeyip, bandı takan futbolcuların sarı kart ile cezalandırılacağını duyurmuştu.
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