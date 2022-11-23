Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda dikkat çeken bir protestoya imza attı

23 Kasım 2022 Çarşamba, 16:31

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu maçında Almanya ile Japonya, 16.00'da karşı karşıya geldi.

Almaya Milli Takımı, maç öncesinde yapılan seremonide FIFA ve Katar'ın Dünya Kupası'nda aldığı kararları protesto ederek elleriyle ağızlarını kapatan bir poz verdi.

FIFA, Katar'ın Dünya Kupası için belirlediği kararlara saygı duyulması gerektiğini açıklamış ve uyulmaması halinde sert yaptırımlar uygulanacağını ifade etmişti. Almanya'da futbolcular bu kararı ağızlarını kapatarak tepki gösterdi.

'ONE LOVE' PAZUBANDINA YASAK!

Katar'da yapılan 2022 FIFA Dünya Kupası’nda statlarda alkol yasağının ardından bir yasak daha geldi. Futbolcuların LGBTİ+ topluluğuyla dayanışma göstermek için tasarlanan One Love pazubandı takma girişimi, engellemeyle karşı karşıya kaldı. FIFA, karara uymayan ve karşılaşmaya One Love pazubandıyla çıkan kaptanlara maç başlamadan sarı kart gösterileceğini açıkladı.







