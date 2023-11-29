Alman futbolunu şok eden ölüm: 25 yaşında hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 13:35

Güncelleme: 29.11.2023 - 13:35

Alman futbolu, Agyemang Diawusie'den gelen ölüm haberiyle sarsıldı.

Jahn Regensburg'tan yapılan açıklamada 25 yaşındaki futbolcunun salı günü öğlen saatlerinde hayatını kaybettiği belirtilirken, ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Jahn Regensburg'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde forma giyen 25 yaşındaki oyuncumuz Agyemang Diawusie'nin ölüm haberini aldık. Kulüp yaşanan bu trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü ve şok içerisindedir.

Jahn Regensburg ailesi, Agyemang'ın ailesi, yakınları, yakın arkadaşları ile birlikte yas tutmaktadır. Yaşanan korkunç olaydan dolayı ailenin mahremiyetine saygı duyulmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sağ kanat mevkisinde forma giyen oyuncu kariyeri boyunca Leipzig, Dynamo Dresden, Ingolstadt, Nürnberg, Ried, Wehen gibi kulüplerde de oynamıştı.