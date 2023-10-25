Alman medyasından Galatasaray taraftarına övgü... 'Mega ıslık konseri'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:04

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:19

Galatasaray, kendi evinde Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Alman medyası UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine sayfalarında geniş yer ayırdı.

Alman medya kuruluşları, Bayern'in galibiyetinde Kane ve Musiala'nın büyük pay sahibi olduğunu ifade etti.

Alman basınındaki haberler şu şekilde:

Bild: "132 desibel! Sonra Bavyera’nın süper forvet oyuncusuyla tanışın! Kane mega ıslık konserini bitirdi. Bavyeralılar için sonuç özellikle ikinci yarıda tahmin edilebilirdi. Galatasaray’ın baskısı son bölümde işe yaramadı. Bayern oyuncularının her aksiyonda çok fazla zamanı ve alanı vardı. Sonuç olarak kazanan Bayern oldu."

"ACIMASIZ BAYERN"

Kicker: "Acımasız Bayern, Galatasaray’ın nefesini tüketti. İlk yarıdaki kötü oyuna rağmen ikinci bölüme daha iyi başlayan Bayern Musiala’nın yetenekleriyle sonuca gitti. Galatasaray’ın bir golden fazlasını atabileceği kötü bir ilk yarıya rağmen, FC Bayern İstanbul’da da kazandı."

Die Welt: "İstanbul’un kazanında buz gibi bir Bayern. 50 bin taraftarın cesaretlendirdiği Galatasaray, Bavyeralılara inanılmaz baskı yaptı. İkinci bölümde daha soğukkanlı duran Münih aradığı golleri buldu ve ev sahibinin güçlü futbolundan geriye hiçbir şey kalmadı."