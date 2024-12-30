Alman takımından flaş Erencan Yardımcı kararı!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'de forma giyen Erencan Yardımcı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Hoffenheim sezon başında Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı 4 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Alman ekibi, bonservisini alır almaz 22 yaşındaki futbolcuyu Sturm Graz'a sezon sonuna kadar kiraladı.
Sturm Graz'daki performansıyla Hoffenheim'ın beğenisini kazanan Erencan Yardımcı için sürpriz bir hamle gelebilir.
DEVRE ARASI GERİ ÇAĞRILABİLİR
Sky Sport'un haberine göre; Hoffenheim, Erencan Yardımcı'yı ara transfer döneminde takıma geri çağırmayı planlıyor.
Erencan bu sezon Sturm Graz formasıyla 14 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Erencan Yardımcı #Hoffenheim #Sturm Graz
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