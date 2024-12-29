Galatasaray'dan OGM Ormanspor'a 22 sayılık fark
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-58 yendi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-58'lik skorla mağlup etti. Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Burak Durmuş, Oğuzhan Güzel
OGM Ormanspor: Duygu Özen 7, Aokuso 11, Burke 9, Sissoko 3, Berger 5, Manolya Kurtulmuş 17, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül 2, Esra Ural Topuz 4
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 3, Zandalasini 12, Yueru Li 4, Fraser 18, Vanloo 21, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 6, Meltem Yıldızhan
1. Periyot: 13-26
Devre: 25-42
3. Periyot: 39-61
Spor Haberleri
- Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu!
- Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt!
- Galatasaray'dan OGM Ormanspor'a 22 sayılık fark
- Arda Güler, Gibi setinde: Repliği ile paylaştı
- Talisca transferinde Fenebahçe'ye kötü haber!
- Hull City son dakikalarda kazandı!
- Vitor Pereira deplasmanda Tottenham'a diş geçiremedi!
- Beşiktaş kongresinde şoke eden olay!
- Galatasaray, Aliağa Petkimspor karşısında zorlanmadı!
- Manchester City, deplasmanda 8 maç sonra güldü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı
- Yolcu uçağında facia: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
- Tandoğan sonrası
- Aliyev'den kaza sonrası flaş talep!
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
- Özel'den ilk 'İmralı' açıklaması
- MHP’den ilk yorum geldi!
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: 'Nevzat cinayetten beraat'
- Parlamenter sistemdeki genel sekreterlik yeniden kuruldu