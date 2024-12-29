Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt: 'Bunun hesabını kanunlar ile soracağız'

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Beşiktaş Kongre Divan Başkanı Ahmet Akpınar'ı mahkemeye vereceklerini açıkladı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt: 'Bunun hesabını kanunlar ile soracağız'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 21:21

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Beşiktaş Kongre Divan Başkanı Ahmet Akpınar'ı, Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulundaki sözleri nedeniyle mahkemeye vereceklerini açıkladı. 

"BUNUN HESABINI KANUNLAR İLE SORACAĞIZ"

Yazgan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Açıklama yapmayacağız, direkt olarak mahkemeye vereceğiz. Yapılan açıklama koca Beşiktaş camiasını bağlamaz. Bu tip kötü niyetli insanların yaptığı açıklamaların hesabını mahkemede soracağız, bu açıklamaları sadece 6222 değil, insanlar arasında kin ve nefret tetikleyecek açıklamalar olarak da görüyoruz. Bu vatan hainliğidir. Bu kişinin yapmak istediği bölücülüğe alet olmayacağız ve bunun hesabını kanunlar ile soracağız."

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanırken, Galatasaray'a göndermede bulunulmuştu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan seçimde üyeler, Galatasaray aleyhine tezahürat yapmaya başlamıştı. Divan Başkanlığı sarı kırmızılı takım aleyhine göndermeli bir uyarıda bulunmuştu.

"MAKLUBECİLERLE UĞRAŞMAYIN!"

Galatasaray aleyhine tezahürat yapmasının ardından Divan başkanlığından, "Arkadaşlar, bu tezahüratlarla bir dahaki seçime katılamazsanız görürsünüz! 6222'yi uygulayıverirler! Boş verin maklubecilerle uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #galatasaray #beşiktaş #Eray Yazgan

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