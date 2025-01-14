Alman teknik direktörden Beşiktaş yanıtı: 'Geri dönmek istiyorum ama...'

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile adı anılan Felix Magath, katıldığı bir programda siyah-beyazlı ekip hakkında açıklamalarda bulundu.

Alman teknik direktörden Beşiktaş yanıtı: 'Geri dönmek istiyorum ama...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:00

Beşiktaş ile adı anılan teknik direktörlerden biri olan Felix Magath, Berlin ve Brandenburg'daki futbol dernekleri tarafından organize edilen bir antrenör eğitimini koordinatörü oldu.

Berlin Futbol Federasyonu ve Brandenburg Futbol Federasyonu'nun organize ettiği kursta engelsiz ve dezavantajlı kişiler birlikte eğitim görecek ve sonunda Almanya Futbol Federasyonu'nun da tanıyacağı temel antrenörlük diploması alacak.

Basın toplantısında konuşan Magath, "Ben her zamna profesyonel bir antrenörüm ama burada tamamen farklı gereklilikler var. Zihinsel dezavantajı olanları eğitmek konusunda da ne kadar iyi olduğumu söyleyemem. Ancak, denemeye değer" dedi.

BEŞİKTAŞ SORUSUNA YANIT

Toplantı sonrası 'Beşiktaş'a gidecek misiniz?' şeklindeki soruya Magath, "Geleceği göremiyorum, bu yüzden buna cevap veremem. Ancak, sürekli olarak kulüplerle, yabancı kulüplerle, ama aynı zamanda Alman kulüpleriyle iletişim halindeyim ve bu yüzden bir noktada bir şeylerin gelişip gelişmeyeceğini bekleyip görmeliyiz. Futbola geri dönmek istiyorum ama benim de bazı beklentilerim var" yanıtını verdi.


Etiketler: #felix magath #beşiktaş #Teknik Direktör

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