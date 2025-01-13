Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın emniyet işlemleri sürüyor: Perşembe günü adliyeye sevki bekleniyor

Yayınlanma: 13.01.2025 - 18:05

Güncelleme: 13.01.2025 - 18:05

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

24 KİŞİ HAKKINDA 7 SUÇLAMA

Yaklaşık üç ay süren çalışmalar kapsamında Aktaş ile örgüt bünyesinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 24 şüpheli hakkında, "Suç örgütü kurma ve yönetme", "Suç örgütüne üye olma", "Rüşvet verme", "İhaleye fesat karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Kara para aklama" suçlarından gözaltı kararı verildi.

CHP'Lİ BAŞKANLAR DA "ŞÜPHELİ"

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi şirketlerinden Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ. Başkanı Önder Gedik ve Beltaş üyeleriyle birlikte toplamda 10 kişi hakkında da, "Suç örgütüne üye olmak", "İhaleye fesat karıştırmak", "Rüşvet" ve "Haksız mal edinme" suçlarından, görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Esenyurt Belediyesi görevlisi 12 kişi hakkında ise "İhaleye fesat karıştırmak", "Rüşvet almak" ve "Haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

CHP'Lİ BAŞKAN DAHİL 40 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında bu sabah saat 05.00'te eş zamanlı şafak operasyonları düzenlendi. Ev baskınlarında 38 kişi gözaltına alınırken, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise Balıkesir'in Edremit ilçesinde babasının evinde gözaltına alındı. 39 olan gözaltı sayısı, örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da gözaltına alınmasıyla 40'a yükseldi.

Gözaltına alınan isimler arasında, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beltaş Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Aktaş ile Esra Yenidünya, Beltaş çalışanları Sibel Çelik, Özgür Gülcük, Ayben Yanardağ, Mustafa Emir Güleryüz ve Gözde Şahin de bulunuyor.

Ahmet Özer'in ise tutuklu bulunduğu cezaevinden adliyeye sevk edilerek ifadesinin alınması bekleniyor.

AKPOLAT VATAN EMNİYETTE: PERŞEMBE GÜNÜ ADLİYEYE GETİRİLMESİ BEKLENİYOR

Edremit'te gözaltına alınan Rıza Akpolat, gün içinde İstanbul'a getirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapılan Akpolat, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine götürüldü. Akpolat ile gözaltındaki diğer 39 kişinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Perşembe günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirilmeleri bekleniyor.