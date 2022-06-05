Alman tenisçi Alexander Zverev'in sakatlık durumu açıklandı
Fransa Açık (Roland Garros) Grand Slam Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde İspanyol raket Rafael Nadal ile oynadığı maçta sakatlanarak çekilmek zorunda kalan Alman tenisçi Alexander Zverev, sağ ayak yan bağlarında yırtık olduğunu açıkladı.
Alman tenisçi Alexander Zverev'in ayak yan bağlarında yırtık tespit edildi.
Erkekler dünya sıralamasının 3. basamağındaki Zverev, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "İlk kontrollere göre sağ ayak yan bağlarımda birkaç yırtık var gibi görünüyor. Detaylı tetkikler yaptırmak, en iyi ve en hızlı iyileşme yolunu belirlemek için pazartesi Almanya'ya gideceğim. Dünyanın dört bir yanından gelen destek mesajları için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Roland Garros'da 13 şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal'a karşı oynadığı yarı finalin ilk setini 7-6 kaybeden Zverev, 2. sette skor 6-6'yken sağ ayak bileğini burkmasının ardından maça devam edememişti.
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