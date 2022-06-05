Kayserispor, Ömer Erdoğan ile anlaştı

Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktörlük için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2022 Pazar, 11:21
Kayserispor, Ömer Erdoğan ile anlaştı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Sezonun bitmesinin ardından Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kayserispor'un açıklamasında anlaşmanın süresine dair bilgi ise yer almadı.


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