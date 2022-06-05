Kayserispor, Ömer Erdoğan ile anlaştı
Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktörlük için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni teknik direktörünü açıkladı.
Sezonun bitmesinin ardından Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kayserispor'un açıklamasında anlaşmanın süresine dair bilgi ise yer almadı.
??? Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır.#YukatelKayserispor#Kayserispor2023 pic.twitter.com/erZJUgsSCp— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) June 5, 2022
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