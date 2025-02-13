Alman yıldızdan Arsenal'a kötü haber: Sezonu kapattı!
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın 25 yaşındaki Alman futbolcusu Kai Havertz, sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'a yıldız oyuncusundan kötü bir haber geldi.
Arsenal'in Alman yıldızı Kai Havertz, takımın Dubai'deki antrenman kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.
SEZONU KAPATTI
Arka adalesinden sakatlandığı açıklanan 25 yaşındaki Alman hücum oyuncusu, sezonun kalanında forma giyemeyecek.
Bu sezon Arsenal formasıyla 34 maçta forma giyen Havertz, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Kai Havertz #Arsenal #sakatlık
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