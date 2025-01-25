İki kırmızı kart çıktı: Arsenal, Vitor Pereira'nın hayallerini yıktı!
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Wolverhampton ile Arsenal karşı karşıya geldi. Molineux'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.
Arsenal, 43. dakikada genç futbolcusu Myle Lewis-Skelly'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI
0-0 devam eden maçta Wolverhampton'dan Joao Gomes de 70. dakikada kırmızı kart gördü.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 74. dakikada Riccardo Calafiori kaydetti.
4 MAÇTIR PUANA HASRET
Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve 4 maçtır puan yüzü göremeyen Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton, 16 puanda kaldı.
Arsenal ise 47 puana yükseldi ve ikinci sıradaki yerini korudu.
Wolverhampton, gelecek hafta Aston Villa karşısında kötü serisini sonlandırmaya çalışacak. Arsenal ise sahasında Manchester City'i ağırlayacak.
Etiketler: #vitor pereira #Arsenal #wolverhampton #Riccardo Calafiori
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