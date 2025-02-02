Arsenal, Manchester City'yi bozguna uğrattı: Seriyi 14 maça çıkardı!

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında kendi sahasında ağırladığı Manchester City'yi 5-1 mağlup etti.

Arsenal, Manchester City'yi bozguna uğrattı: Seriyi 14 maça çıkardı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 23:48

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Manchester City'yi konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-1 kazandı. 

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Martin Odegaard, 56. dakikada Thomas Partey, 62. dakikada Myles Lewis-Skelly, 76. dakikada Kai Havertz ve 90+3. dakikada Ethan Nwaneri kaydetti. 

Manchester City'nin tek golü ise 55. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

SERİYİ 14 MAÇA ÇIKARDI 

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 14'e yükselten Arsenal, 50 puana yükseldi 1 maçı eksik olan lider Liverpool ile puan farkını 6'ya düşürdü. 

Manchester City ise ligde 6 maç sonra ilk kez kaybetti ve 61 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Leicester City'ye konuk olacak. Manchester City ise Newcastle United'ı konuk edecek.


Etiketler: #Arsenal #Manchester City #İngiltere Premier Lig

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