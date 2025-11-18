Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alman yıldızdan Leroy Sane'ye büyük övgü: 'Onun kadar güçlü bir oyuncuya rastlamadım'

18.11.2025 13:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son maçında Slovakya'yı 6-0 mağlup etti. Joshua Kimmich, mücadelede 2 gol ve 1 asist yapan Leroy Sane'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Galatasaray'ın Alman oyuncusu Leroy Sane, Almanya'nın Slovakya'yı 6-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediği maçta oynadığı futbolla yıldızlaştı.

Sane'nin 2 gol, 1 asistlik performansı takım arkadaşı Joshua Kimmich tarafından övgüyle karşılandı.

Kimmich, "Kariyerimde Leroy Sane kadar fiziksel olarak güçlü bir oyuncuya pek rastlamadım. Çok koşabiliyor, sprint atabiliyor ve bunu her üç günde bir tekrar yapabiliyor" dedi.

Alman yıldız, Sane için, "Zihinsel olarak hazır olduğunda neler yapabileceğini gördük" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN KUTLAMA

Galatasaray da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Leroy Sane'yi kutladı.

Sarı kırmızılıların açıklamasında, "2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu son maçında Almanya'nın, Slovakya'yı 6-0 yendiği mücadelede iki gol, bir asiste imza atan Leroy Sane'yi ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ülkesi Almanya'yı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #Almanya #Leroy Sane #Joshua Kimmich

