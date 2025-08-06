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Almanlar duyurdu: Dominik Livakovic'e Premier Lig kancası!

Almanlar duyurdu: Dominik Livakovic'e Premier Lig kancası!

6.08.2025 10:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Almanlar duyurdu: Dominik Livakovic'e Premier Lig kancası!

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe forması giyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e talip çıktı.

Sky DE'de yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig kulüplerinden West Ham United, Michael Zetterer için Alman kulübü Werder Bremen'e 5 milyon Euro'nun altında bir teklif yaptı. 

LIVAKOVIC İNGİLİZ KULÜBÜN LİSTESİNDE

İngiliz kulübünün kaleci adayları listesinde, Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic'in de yer aldığı belirtildi.

Hırvat kaleci geçen sezon Fenerbahçe formasını 32 maçta giydi.

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