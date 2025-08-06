Almanlar duyurdu: Dominik Livakovic'e Premier Lig kancası!

Fenerbahçe forması giyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e talip çıktı.

Sky DE'de yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig kulüplerinden West Ham United, Michael Zetterer için Alman kulübü Werder Bremen'e 5 milyon Euro'nun altında bir teklif yaptı.

LIVAKOVIC İNGİLİZ KULÜBÜN LİSTESİNDE

İngiliz kulübünün kaleci adayları listesinde, Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic'in de yer aldığı belirtildi.

Hırvat kaleci geçen sezon Fenerbahçe formasını 32 maçta giydi.