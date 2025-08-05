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Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'a kötü haber!

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'a kötü haber!

5.08.2025 12:36:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'a kötü haber!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek Feyenoord'da Hollandalı oyuncu Gijs Smal'ın karşılaşmada forma giyemeyeceği kaydedildi.

Feyenoord'da sakatlığı devam eden 27 yaşındaki Hollandalı sol bek Gijs Smal, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

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Sözcü'nün aktardığına göre, Hollanda ekibinin teknik direktörü Robin van Persie maç öncesi sakatlıklar hakkında konuşarak, "Çözmemiz gereken bir bulmaca olacak, doğru. Gijs için Fenerbahçe iç saha maçı çok erken. Neyse, sorun değil. Bir kaç sorun olsa da ben kadrodan memnunum" dedi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a çarşamba günü konuk olacak. 

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