Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'a kötü haber!

Feyenoord'da sakatlığı devam eden 27 yaşındaki Hollandalı sol bek Gijs Smal, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

VAN PERSIE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sözcü'nün aktardığına göre, Hollanda ekibinin teknik direktörü Robin van Persie maç öncesi sakatlıklar hakkında konuşarak, "Çözmemiz gereken bir bulmaca olacak, doğru. Gijs için Fenerbahçe iç saha maçı çok erken. Neyse, sorun değil. Bir kaç sorun olsa da ben kadrodan memnunum" dedi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a çarşamba günü konuk olacak.