Ferdi Kadıoğlu'na büyük övgü: 'Dünyanın en pahalı oyuncusu'
A Milli Takım'ın yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkat çekti. Hollanda maçındaki performansıyla da büyük beğeni kazanan Kadıoğlu için RTL yorumcusu Wolff Fuss, "Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu" yorumunu yaptı.
Fenerbahçe ve milli takımın başarılı ismi Ferdi Kadıoğlu, Hollanda-Türkiye maçına da gösterdiği performansla damga vurdu.
Adı transfer dedikodularına karışan ve Fenerbahçe'nin astronomik teklif gelmediği sürece bırakmak istemediği Ferdi Kadıoğlu, Hollanda-Türkiye maçının da yıldızlarından oldu.
Performansı büyük övgü alan Ferdi Kadıoğlu için en dikkat çekici sözleri RTL yorumcusu Wolff Fuss sarf etti.
Wolff Fuss, Ferdi Kadıoğlu için "Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu" ifadesini kullandı.
AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE
NTV Spor'un Bild'den aktardığı habere göre, milli futbolcu için Arsenal, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen devrede.
Buna karşın Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için 35-40 milyon Euro talep ettiği ve bu rakamın Borussia Dortmund için uygun olmadığı aktarıldı.
EURO 2024'te harika bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu'nun söz konusu rakamlardan daha ucuz olmayacağı vurgulandı.
Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te çıktığımız 5 maça da ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
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