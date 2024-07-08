İtalyan devinden Ferdi Kadıoğlu hamlesi: Takas formülü masada

İtalyan devi Juventus'un, Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu transfer listesine eklediği ve Kadıoğlu için oyuncu takası teklifi yapacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 18:48
İtalyan devinden Ferdi Kadıoğlu hamlesi: Takas formülü masada
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Serie A devi Juventus, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için devreye girmeye hazırlanıyor.

Calciomercato'nun haberine göre Juventus, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye Weston McKennie'yi önerecek.

FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Ferdi Kadıoğlu, 2018-2019 sezonunda NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'ya Transfer edildi.

24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilerde 199 maça çıktı ve 17 gol, 22 asist yaptı.


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