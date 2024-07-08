İtalyan devinden Ferdi Kadıoğlu hamlesi: Takas formülü masada
İtalyan devi Juventus'un, Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu transfer listesine eklediği ve Kadıoğlu için oyuncu takası teklifi yapacağı iddia edildi.
Serie A devi Juventus, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için devreye girmeye hazırlanıyor.
Calciomercato'nun haberine göre Juventus, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye Weston McKennie'yi önerecek.
FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ
Ferdi Kadıoğlu, 2018-2019 sezonunda NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'ya Transfer edildi.
24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilerde 199 maça çıktı ve 17 gol, 22 asist yaptı.
Spor Haberleri
- Nicolas Anelka'dan sert sözler
- Weston McKennie kimdir?
- İtalyan devinden Ferdi Kadıoğlu hamlesi
- 'Beşiktaş'a transfer olmayı istesem de...'
- Wesley Teixeira kimdir?
- Adana Demirspor yeni teknik direktörünü açıkladı
- İşte Jose Mourinho'nun 3 prensi
- İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: 1 tutuklama
- Kimmich'ten Toni Kroos'a veda!
- Paris'te mücadele edecek basketbol takımları belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşına zam kararı
- İki saatlik OYAK tartışması
- Son ankette Erdoğan'a bir kötü haber daha!
- Resmi olmayan sonuçlar belli oldu
- Erdoğan'ın eski danışmanından çok konuşulacak çıkış
- Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Ezhel: Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı sallıyor
- Jose Mourinho'dan Mert Müldür kararı!
- AKP'nin ikinci adamı o görüşmeyi anlattı
- Denizli-Antalya karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı