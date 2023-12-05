Almanlar duyurdu: 'Thomas Tuchel Galatasaray ile görüştü'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 16:31

Güncelleme: 05.12.2023 - 16:31

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih-Kopenhag maçı sonrası Alman devini eleştirmişti.

Okan Buruk 0-0 biten maç sonrası "Bayern Münih’in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi" ifadelerini kullanmıştı.

Buruk'un bu sözleri Alman basınında geniş yankı bulurken, ülke basınındaki haberlerde Galatasaraylı taraftarların Thomas Tuchel öfkesine değinildi.

GALATASARAY'DAN TUCHEL'E TEKLİF

Almanya merkezli Bild'de yer alan habere göre Galatasaraylı taraftarların Thomas Tuchel öfkesi 2014 yılına dayanıyor.

Haberde 9 yıl önce Galatasaray'ın takımın başına Thomas Tuchel'i getirmek istediği belirtildi.

Aynı dönemde Joachim Löw ve Ottmar Hitzfeld gibi Alman teknik direktörlerle de Galatasaray'ın gündeminde olduğu aktarıldı.

MASADAN KALKTI

Yine haberde Thomas Tuchel'in Galatasaray'ın ilgisine kayıtsız kalmadığı ve menajerini müzakereler için Türkiye'ye gönderdiği kaydedildi.

Buna karşın Thomas Tuchel'in birden pazarlık masasından kalktığı ve o dönem Mainz'dan Borussia Dortmund'a imza atıp Jürgen Klopp'un halefi olduğu hatırlatıldı.