Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'da iki isim yolcu!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:32

Güncelleme: 05.12.2023 - 09:32

Galatasaray, büyük umutlarla transfer ettiği iki isimle ocak ayı transfer döneminde yollarını ayırıp yerine takviye yapma kararı alıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, Angelino ve Ndombele’nin performansından memnun olmadığını sarı-kırmızılı yönetime iletecek. Kiralık olarak forma giyen iki futbolcunun kulüpleri Leipzig ve Tottenham’la görüşmelere birkaç hafta içinde başlanması, sözleşmelerin karşılıklı feshedilmesi bekleniyor.

Victor Nelsson

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Ayrıca yedek kaldığı için şikayetçi olan ve Okan Buruk’un tercihini eleştiren Nelsson’un da devre arası başka takıma transferi gündemde. Sarı-kırmızılılar, sol bek ve orta saha transferine ek olarak stopere de oyuncu arayışına girebilir.