Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'da iki isim yolcu!

Süper Lig ekibi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, performansını yeterli bulmadığı iki isim ile yolların ayrılması konusunda yönetime bilgi vereceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:32
Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'da iki isim yolcu!
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Galatasaray, büyük umutlarla transfer ettiği iki isimle ocak ayı transfer döneminde yollarını ayırıp yerine takviye yapma kararı alıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, Angelino ve Ndombele’nin performansından memnun olmadığını sarı-kırmızılı yönetime iletecek. Kiralık olarak forma giyen iki futbolcunun kulüpleri Leipzig ve Tottenham’la görüşmelere birkaç hafta içinde başlanması, sözleşmelerin karşılıklı feshedilmesi bekleniyor.

Victor Nelsson

NELSSON DA AYRILABİLİR

Ayrıca yedek kaldığı için şikayetçi olan ve Okan Buruk’un tercihini eleştiren Nelsson’un da devre arası başka takıma transferi gündemde. Sarı-kırmızılılar, sol bek ve orta saha transferine ek olarak stopere de oyuncu arayışına girebilir.


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