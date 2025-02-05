Almanlardan Michy Batshuayi iddiası: Eintracht Frankfurt'a gidebilmek için...

Galatasaray'dan ayrılarak Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin maaşında indirime gittiği kaydedildi.

Almanlardan Michy Batshuayi iddiası: Eintracht Frankfurt'a gidebilmek için...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:43

Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a imza atan Michy Batshuayi için yeni bir iddia gündeme geldi.

Bild'e göre, Batshuayi Bundesliga'ya gidebilmek için maaşından büyük bir fedakarlık yaptı.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ

Alvaro Morata'nın transferi sonrasında Galatasaray'da yeniden 3. forvet konumuna düşen Belçikalı oyuncu, yıllık 3 milyon Euro olan kazancını geride bırakıp Frankfurt'ta 1.5 milyon Euro'ya evet dedi.

Galatasaray ise bonservis ödemediği ancak ilk sezon 1.5 milyon Euro imza parası verdiği futbolcudan 3 milyon Euro bonservis kazandı.

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.


Etiketler: #michy batshuayi #eintracht frankfurt #transfer #maaş

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